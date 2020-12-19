Лондон, , 21:22 — REGNUM В Лондоне и ряде регионов Англии вводится самый высокий, четвёртый уровень ограничений в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии», — цитирует его Sky News.

Джонсон уточнил, что будут вновь закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано проводить дома максимальное количество времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Англии Крис Уитти заявил, что в Великобритании, где ранее выявили новый штамм SARS-CoV-2, подтвердили более высокие темпы его распространения, чем «обычного» возбудителя COVID-19.

Напомним, 15 декабря спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новая обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса распространяется быстрее, однако при этом не представляется более опасной.