Эр-Рияд, , 19:34 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия в первые шесть месяцев 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве, заявил 19 декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сегодня (19 декабря) также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества», — сказал Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Абделем Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде.

Вице-премьер добавил, что стороны договорились о её подписании в течение первого полугодия следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Новак на совещании президента России Владимира Путина по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске заявил, что Москве необходимо максимально эффективно распорядиться ресурсами, чтобы отстоять свою долю в производстве нефтехимической продукции.

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