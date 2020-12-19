Тюмень, , 13:03 — REGNUM Тюменцы жалуются региональному оператору по обращению с отходами на захламление мусорных баков возле крупных супермаркетов выброшенным продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение».

У дома возле супермаркета зафиксирована выброшенная «просрочка» в Тюмени Пресс-служба ООО «ТЭО»

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Жители Тюмени находят на придомовых свалках рядом с супермаркетами просроченные йогурты и испорченные фрукты коробками. Поступают жалобы на захламление контейнерных площадок у жилых домов продукцией из сетевых магазинов «Магнит» и «Монетка». Достоверность информации подтверждается контролёрами.

Тем временем существует особый порядок утилизации пищевых отходов супермаркетов, отмечает пресс-служба регионального оператора ТКО.

«Просроченные продукты питания от торговой или производственной деятельности не являются коммунальными отходами. Выбрасывать их в баки для твёрдых коммунальных отходов — нарушение федерального законодательства. При обнаружении таких отходов, мы фиксируем факт размещения и принимаем меры для установления лиц, допустивших нарушение», — сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.