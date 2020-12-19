Белград, , 11:03 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович 18 декабря заявил, что Венгрия инвестициями в размере сто тридцать миллионов евро поддержит 24 венгерские компании, осуществляющие свою деятельность в Сербии, и добавил, что эти деньги буду вложены не только в Воеводину, но и в районы к югу от Саввы и Дуная.

На совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Питером Сиартом в Будапеште Селакович поблагодарил Венгрию за то, что она призвала свои компании инвестировать в сербский рынок, и отметил, что это еще больше укрепит экономическое сотрудничество двух стран.

На встрече между министерством иностранных дел Сербии и Венгрии подписан меморандум о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании относительно совместного использования помещений дипломатическо-консульских представительств, подписанных в Будапеште, что позволит сербским и венгерским дипломатам совместно работать над укреплением торговых отношений.