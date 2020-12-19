Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Египту очередного транша в размере $1,67 млрд в рамках кредитной программы «стэнд-бай» в размере $5,2 млрд, нацеленной на помощь стране в преодолении последствий пандемии. О принятом 18 декабря решении исполнительного совета МВФ сообщает пресс-служба организации.

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"Исполнительный совет МВФ завершил сегодня первый обзор программы экономических реформ Египта в рамках 12-месячной программы «стэнд-бай», что позволило властям получить около $1,67 млрд», — говорится в сообщении.

С учётом последнего транша Египет получил $3,6 млрд из одобренного МВФ 26 июня кредита в размере $5,2 млрд. В комментариях финансовой организации отмечается, что в настоящее время «Египет успешно справляется с пандемией COVID-19 и связанными с ней проблемами в экономической деятельности, принимая упреждающие меры для покрытия медицинских и социальных потребностей и поддержки секторов, наиболее затронутых кризисом». Тем не менее в стране в связи с усилением неопределённости из-за второй волны пандемии сохраняются риски в отношении перспектив восстановления экономики.

По мнению МВФ, стартовавшая летом программа поможет властям Египта сохранить достигнутые за последние четыре года достижения, покрыть расходы, накопившиеся в области здравоохранения и социальной сферы, обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения, а также «продвинуть ряд ключевых реформ».

Как сообщало ИА REGNUM, Египет получит от Международного валютного фонда (МВФ) $5,2 млрд в виде годового займа на преодоление последствий пандемии нового коронавируса.

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