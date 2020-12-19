Тюмень, , 07:17 — REGNUM В Тюменской области увеличены возможности патентной системы налогообложения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Пантелеева.

Чиновник подчеркнул, что предприниматели, не успевшие перейти на альтернативную систему налогообложения, с 1 января 2021 года автоматически будут переведены на общую систему налогообложения.

Возможные сценарии перехода плательщика единого налога на вменённый доход (ЕНВД) на другую систему налогообложения — это упрощённая система налогообложения; патент; налог на профессиональный доход; общий режим налогообложения.

По патентной системе налогообложения на федеральном уровне расширен перечень видов деятельности, в том числе увеличены максимальные параметры площади для торговли и общественного питания с 50 кв. м до 150 кв.м.

В Тюменской области продублировали и расширили сферы применения патентной системы налогообложения, предоставленные федеральным законодательством. Кроме того, в регионе сохранились пониженные ставки упрощённой системы налогообложения (УСН), по объекту налогообложения «доходы минус расходы» — 5%, «доходы» — 3%.

Уведомление о переходе на новый налоговый режим предприниматели могут подать в налоговую инспекцию по почте, электронной почте или через личный кабинет.