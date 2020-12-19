Москва, , 07:07 — REGNUM Численность официально зарегистрированных безработных в России в ноябре текущего года продолжила снижаться, достигнув 3,17 млн человек. Об этом говорится в опубликованном 18 декабря обзоре Минэкономразвития РФ «Картина деловой активности».

В октябре показатель достигал 3,48 млн. человек, а за неполный декабрь уменьшился до 2,92 млн. человек.

Вместе с тем, в октябре в России замедлились и темпы роста заработных плат. Увеличение за месяц составило 4,5% по сравнению с октябрём 2019 года, в то время как в сентябре показатель вырос на 6%. В реальном выражении рост составил всего 0,5%.

В Минэкономразвития также зафиксировали замедление падения валового внутреннего продукта в ноябре 2020 года.

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