Москва, , 06:44 — REGNUM Экономисты Минэкономразвития России зафиксировали замедление падения валового внутреннего продукта в ноябре 2020 года, говорится в опубликованном 18 декабря обзоре ведомства «Картина деловой активности».

Показатель ВВП в предпоследнем месяце года снизился на 3,7% по сравнению с ноябрём 2019 года. В октябре снижение составило 4,5% в годовом выражении.

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«Основной вклад в улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность (+1,1% в ноябре) и сельское хозяйство (-2,2%)», — обобщили в Минэкономразвития.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в «Картине деловой активности» за октябрь экономисты фиксировали ускорение снижения ВВП России.

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