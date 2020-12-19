Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Закон, вводящий ряд ограничений на размещение акций китайских компаний на биржах в США, подписал американский лидер Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Это положение входит в закон «О подотчетности иностранных компаний». Также, по закону, иностранные корпорации должны предоставлять отчеты на регулярной основе для регуляторов США.

«В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал закон: «О подотчетности иностранных компаний», — подчеркнули в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря США внесли в «черный список» десятки китайских компаний. Среди корпораций из Китая, попавших под санкции, оказались Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и производитель дронов SZ DJI Technology.

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