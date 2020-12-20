Скопье, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 19 декабря заявил, что в Скопье готовы решать проблемы в отношениях с Софией, однако непонятно, в чем, собственно, проблема.

Зоран Заев Для нас Европейский союз — это святое, мы хотим достичь европеизации путем усвоения европейских ценностей и мы добьемся этого, будут ли нас блокировать или нет. Мы друзья Болгарии. Мы должны решить проблему, но я не знаю, в чем проблема.

Не зная, чем же «умиротворить агрессора», в Скопье предложили эскадрилье болгарских ВВС охранять небо над Северной Македонией, «в знак большого доверия к соседям».

Напомним, на текущем этапе Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии, отказываясь одобрить переговорные рамки и начало первой межправительственной конференции до того, как Северная Македония согласится на ряд уступок по вопросам идентичности. До сих пор в Евросоюзе говорили о необходимости разрешения противоречий, но прямо не осуждали выставленные Скопье условия — а это требование об отказе от упоминаний о македонском языке в официальных документах Евросоюза, снятие памятных табличек, упоминающих о болгарской оккупации страны, а также признание наличия болгарского происхождения у македонского языка и культуры.

17 декабря Чехия и Словакия заблокировали текст заключения по расширению в Совете ЕС из-за того, что в него по предложению Германии и по настоянию Болгарии были включены слова о том, что Македония для начала переговоров о расширении должна отказаться от «претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории».

В Скопье всячески демонстрируют готовность продолжать диалог с Софией, но не делая уступок по вопросам идентичности.

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