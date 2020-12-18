Москва, , 22:58 — REGNUM Урожай зерна в России в 2020 году составил 132,9 миллиона тонн, увеличившись на 9,7% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в обнародованном 18 декабря оперативном докладе Росстата.

Урожай зерновых Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В 2020 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 132,9 миллиона тонн зерна в весе после доработки», — сообщают в ведомстве.

Таким образом, урожай зерна в текущем году стал вторым по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай российские аграрии собрали в 2017 году, он составил 135,54 млн тонн.

Сообщается также, что в 2020 году основная доля зерна (69,8%) была выращена в сельхозорганизациях, 29,6% от общего объёма зерна собрали фермеры.