Йошкар-Ола, , 22:11 — REGNUM Утверждена региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл» на 2021 — 2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Отмечается, что вопрос модернизации учреждений здравоохранения давно назрел, поскольку около 60% медучреждений расположены в зданиях, построенных в 1940-х — 1970-х годах. В связи с отсутствующим зачастую медицинским оборудованием не все поликлиники республики могут проводить необходимые исследования. Кроме того, учреждения нуждаются в обеспечении транспортом для повышения эффективности всех служб.

На реализацию мероприятий программы планируется направить 2,060 млрд рублей, из них 1,993 млрд рублей — средства федерального бюджета, 66, 768 млн рублей — средства бюджета Марий Эл.

На строительство и капитальный ремонт зданий будет направлено 1,127 млрд рублей.

В частности, планируется строительстводетской поликлиники в Девятом микрорайоне Йошкар-Олы, поликлиники в поселке Юрино, три врачебных амбулатории в Звениговском и Медведевском районах, два ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) — в Вавожском и Мари-Турекском районе. На строительство предусмотрено 859,957 млн рублей.

Будут отремонтированы четыре поликлиники в Йошкар-Оле, включая детскую и офтальмологическую, врачебная амбулатория в Семеновке, еще пять поликлиники — в Волжске, Звенигове, Морках, Сернуре, две врачебные амбулатории — в Медведевском и Советском районах, участковая больница в Горномарийском районе. Объем финансирования составит 267,547 млн рублей.

Ещё 858,776 млн рублей направят на оснащение учреждений 59 единицами нового оборудования. На 74 млн рублей закупят 83 единицы транспорта.

Только в 2021 году в рамках программы намечен ремонт шести объектов, закупка 15 единиц оборудования и 59 автомобилей.

Ежегодно программа будет корректироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» построили семь новых ФАПов при том, что в 2020 году планировалось возведение 17 новых медпунктов в районах региона.

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