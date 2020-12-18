Йошкар-Ола, , 21:37 — REGNUM В Марий Эл до настоящего момента в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» построили семь новых ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) при том, что в 2020 году планировалось возведение 17 новых медпунктов в районах республики.

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма, 1886

Завершили строительство двух ФАПов в Куженерском районе, по одному — в Зашижемье Сернурского района, в Моркиялах Волжского района, в Светлом, Большой Ноле и Арбанах Медведевского района, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Новые ФАПы строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2 тыс. человек.

Для оснащения учреждений оборудованием и мебелью заключены контракты на 18 млн рублей, поставлено необходимое оборудование на сумму 10,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября министр здравоохранения региона Марина Панькова говорила, что по всем медпунктам на тот момент были завершены проектные работы, по 14 из них получено положительное заключение. Также до конца сентября планировалось заключить все необходимые контракты для выполнения работ.

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