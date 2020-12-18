Вашингтон, 18 декабря 2020, 21:11 — REGNUM Соединенные Штаты внесли в «черный список» десятки китайских компаний, в том числе ведущего китайского производителя микросхем, 18 декабря сообщает агентство Reuters.
В санкционный список попали Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и дочерние компании предприятия, а также китайский производитель дронов SZ DJI Technology.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее ввела санкции против Huawei и её дочерних компаний, корпорации ZTE и производителя камер наблюдения Hikvision.
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