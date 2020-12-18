Ханты-Мансийск, , 20:50 — REGNUM В Югре с начала 2021 года согласно стандарта социальный ценовой доступности авиационных перевозок, установлен оптимальный размер тарифов для населения и порядок компенсации расходов авиакомпаниям. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

К примеру, по новому социальному стандарту стоимость перелёта из Ханты-Мансийска в Когалым снизится с 5,1 тыс. до 2,7 тыс. рублей. Намечается снижение тарифов по другим маршрутом.

В Югре софинансируются по специальным тарифам полёты за пределы региона, минуя московский авиационный узел. В 2020 году количество таких маршрутов благодаря федеральной поддержке увеличилось до 39.