Москва, , 20:45 — REGNUM Снижение ВВП России в ноябре замедлилось до 3,7% в годовом выражении с 4,5% в октябре. такие данные приводятся в опубликованном 18 декабря обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

Ранее ведомство оценивало снижение ВВП в октябре в 4,3%. Отмечается, что эти данные были скорректированы в сторону повышения на 0,2 процентного пункта «с учётом уточненных оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности за октябрь и первой оценки Росстата за III квартал 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития, в ноябре падение ВВП замедлилось до 3,7% год к году по сравнению с 4,5% в октябре и 3,4% год к году в III квартале», — говорится в обзоре.

Сокращение ВВП по итогам одиннадцати месяцев 2020 года оценивается ведомством на уровне 3,5% в годовом выражении.