Москва, , 20:31 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2020 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 0,5%. Такие данные приводятся в опубликованном 18 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

За период с января по октябрь реальные зарплаты выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в октябре, согласно данным Росстата, составила 49 539 рублей, что на 0,2% больше, чем месяцем ранее, и на 4,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За январь — октябрь 2020 года среднемесячная начисленная зарплата выросла на 5,6% в годовом выражении.