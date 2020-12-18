Пекин, , 20:22 — REGNUM В Пекине состоялось ежегодное Центральное совещание по экономической работе, по итогам которого было заявлено о сохранении в 2021 году последовательной и стабильной макроэкономической политики. Об этом 18 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что страна продолжит проводить активную и разумную фискальную и денежно-кредитную политику.

В заявлении, опубликованном по итогам совещания, указывается, что будут обеспечены финансовые гарантии ключевым национальным стратегиям, ускорятся структурные реформы и внедрение научно-технических инноваций, произойдет коррекция распределения доходов. Также внимание предстоит уделить урегулированию скрытых долгов муниципальных органов власти. Подчеркивается, что денежная масса и совокупное социальное финансирование будут выведены на один уровень с номинальным экономическим ростом.

Одним из приоритетов провозглашена финансовая поддержка малых и микропредприятий.