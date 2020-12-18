Москва, , 19:58 — REGNUM Уровень безработицы в России в ноябре снизился до 6,1% от экономически активного населения с 6,3% в предыдущем месяце. Об этом говорится в опубликованном 18 декабря доклада Росстата «О социально-экономическом положении России».

«В ноябре, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — сообщают в ведомстве.

Зафиксировано также снижение числа граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости населения. Согласно данным Роструда, в ноябре таковых оказалось 3,1 млн человек (3,5 млн — в октябре), из них 1,4 млн человек из них получали пособия по безработице.

Общая численность безработных в ноябре снизилась на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении рост показателя замедлился до 31,6% с 35% месяцем ранее.

Напомним, в октябре доля безработных в процентном соотношении, согласно данным Росстата, сохранилась на уровне предыдущего месяца (6,3%), однако их общее число сократилось почти на 100 тысяч человек. В сентябре ведомством было зафиксировано снижение безработицы в России впервые с начала пандемии коронавируса.