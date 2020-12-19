Москва, , 09:51 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции о том, что реальная заработная плата может вырасти до конца 2020 года на 1,5%, но при падении реальных доходов на уровне около 3%, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"А цены насколько вырастут? И что есть реальная зарплата? Давайте оценим её покупательную способность, а не цифры, которые нам озвучивают», — обращается пользователь Виталий.

Многие пользователи пришли к выводу, что рост зарплат на полтора процента это капля в море, если учитывать то, что цены на продукты и услуги ЖКХ вырастут непомерно больше.

«Зарплата 30 000 рублей. Плюс 1,5% это 450 рулей. Это 95% трудоспособного населения. Офигенный рост, с учётом того, что базовые продукты подорожали на 70% (правда цены зафиксировали, но не снизили). И вот теперь сижу и думаю: 450 рублей это такие деньжищи, что теперь с ними делать-то?», — задаётся вопросом Александр Р.

Некоторые комментаторы заявили о том, что наблюдают тенденцию к снижению реальных доходов граждан в России. Люди считают, что если не провести решительные меры по исправлению данной ситуации, то, в конечном итоге, это может привести к социальному взрыву.

«В большинстве случаев, даже если такое чудо произойдет, то эта прибавка составит 200−500 рублей. Минус подоходный. А вообще, реальная зарплата уже давно движется в сторону уменьшения. Мало того, что её урезают, так и цены на всё растут не по дням, а по часам. Не понятно, это всё ещё развитие? Прорыв? Или рывок?», — пишет пользователь VictoryK.

Нашлись и те, кто обвинил в сложившейся ситуации сам российский народ, который, по мнению данных людей, попросту не хочет работать. Без желания работать и зарабатывать, считают эти пользователи, невозможно поднять российскую экономику.

«Хороший рост зарплат. Но вообще по мне так слишком мало, а все почему, потому что у нас миллионы людей хотят сидеть на попе ровно, ничего не делать и за это получать свои 40 тыс., и ещё будут в комментариях возмущаться, что этого мало. Без статьи за тунеядство невозможно заставить нормально работать российский народ, а без этого экономику и уровень зарплат поднять также нереально», — считает пользователь под псевдонимом «Тайный советник».

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что реальная заработная плата может вырасти до конца 2020 года на 1,5%, но при падении реальных доходов на уровне около 3%.