Москва, , 18:51 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 18 декабря.

По состоянию на 18:12 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале выросла на 1,03% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $52,03 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 5 марта 2020 года.

Тем временем январские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,18% — до $48,94 за баррель.

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