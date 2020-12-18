Москва, 18 декабря 2020, 18:51 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $52 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 18 декабря.
По состоянию на 18:12 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале выросла на 1,03% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $52,03 за баррель.
В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 5 марта 2020 года.
Тем временем январские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,18% — до $48,94 за баррель.
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