Москва, , 18:33 — REGNUM Росстат готов обсуждать включение цен на недвижимость и аренду в методологию расчета инфляции в России. Об этом 18 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Росстате отметили, что на протяжении ряда лет отслеживают стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, а также динамику цен на недвижимость в рамках специального исследования.

«Тем не менее Росстат готов к дискуссиям по всем конструктивным предложениям», — отметили в ведомстве.

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор готов обсудить с Росстатом включение цен на недвижимость в методологию расчета индекса потребительских цен.

«Я согласна, для того чтобы росстатовский индекс достоверно отражал, что происходит с ценами, с ценовым влиянием, нужно периодически производить такую оценку и вводить изменения, если это будет необходимо», — сказала она.

Набиуллина добавила, что эта тема «требует дополнительной дискуссии» и в Центробанке «к такой дискуссии готовы».

В целом глава ЦБ отметила, что это проблема не только России, так как «методология Росстата соответствует международным», которые, в свою очередь, могут не учитывать всех изменений и «динамично меняющейся структуры потребления».