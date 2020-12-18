Красногорск, , 18:04 — REGNUM В 2021 году экономика Подмосковья должна выйти на стабильный рост. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, до начала распространения коронавирусной инфекции в России экономика региона показывала прирост по итогам каждого года. Это давало дополнительные доходы в бюджет области. При этом Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье удалось сохранить стабильную экономическую ситуацию.

«Но самое главное, что нам удалось сделать во вторую осеннюю волну, — это не остановить экономику, потому что от этого зависит доход каждого человека, каждой семьи», — рассказал Воробьев.

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