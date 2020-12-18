Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 18 декабря в «красной зоне», однако основные индексы пока несильно просели.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 104,39 пункта (0,34%), до 30 198,98 пункта, индекс S&P 500 опустился на 13,78 пункта (0,37%), до 3708,70 пункта, индекс Nasdaq опустился на 11,03 пункта (0,09%), до 12 753,72 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря все три основных индекса Уолл-стрит выросли, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические рекорды.

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