Челябинск, , 17:23 — REGNUM В Варненском районе Челябинской области передано в суд уголовное дело против директора и главного бухгалтера одного из оОО. Им вменяют сокрытии денег от уплаты налогов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в апреле-октябре 2019 года они перевели более 30 млн рублей сторонним организациям. Тем самым им удалось не допустить взыскания недоимки по страховым взносам и налогам на сумму более 25 млн рублей.

Налоговый орган заявил гражданский иск. Имущество обвиняемых арестовано. Уголовное дело передано в Чесменский районный суд.