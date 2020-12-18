Воронеж, , 17:22 — REGNUM Первый региональный арендный дом, построенный в рамках пилотного проекта ДОМ. РФ, построен в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе компании. Сегодня состоялась передача первой эталонной квартиры заказчику в лице ДОМ.РФ. Арендный дом построен в составе ЖК «Современник», он включает 165 квартир с чистовой отделкой и меблировкой. Четверть квартир в доме в рамках пилотной программы льготного арендного жилья госкомпании будет сдаваться на специальных условиях со скидкой для жителей до 80%.

«Появление первого проекта льготной аренды именно в нашем регионе вполне закономерно. Мы плодотворно сотрудничаем с ДОМ. РФ, как единым институтом развития в жилищной сфере, в части комплексного освоения территории, строительства социальной инфраструктуры, а сейчас обсуждаем механизмы привлечения средств в стройотрасль через инфраструктурные облигации. Планируем, что Воронежская область войдет в число пилотных регионов в применении этой системы», — отметил вице-губернатор Воронежской области Сергей Честикин.

Заселение в арендный дом начнется в середине января. Как уточнила директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ. РФ Вероника Янушкевич, компания намерена субсидировать часть квартир в проектах коммерческой аренды наравне с регионом. В Воронеже для аренды по льготным условиям людям, которых определит правительство региона, будет передано 25% жилого фонда, ставка аренды будет начинаться от 20% — от 3 тыс. руб. в месяц.