Москва, , 16:49 — REGNUM Никого решение Банк России оставить ключевую ставку на уровне 4,25% не удивляет. Ставка остается ниже нейтральной ставки 5−6%, а значит, политика ЦБ остается «мягкой», тем не менее, есть изменения в прогнозах ЦБ и в том, какие риски преобладают, считает сопредседатель «Партии Роста», инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган. Об этом он заявил сегодня, 18 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«ЦБ очень сильно повысил прогноз годовой инфляции за 2020 год. На прошлом заседании регулятор предсказывал, что к концу этого года инфляция будет в районе 3,9−4,2%. Теперь прогноз инфляции за 2020 вырос до 4,6−4,9%. Перспективу роста инфляции регулятор объяснил не только ослаблением рубля, из-за которого дорожает весь импорт и переносится на цены, но и «разовыми проинфляционными факторами на отдельных рынках». Дело в росте цен на продовольствие. Несмотря на ограничительные меры от нашего правительства, цены будут расти ближайший месяц, судя по прогнозу ЦБ. Да и советские методы борьбы с ростом цен не факт что помогут в принципе», — отметил эксперт.

Более того, он обратил внимание, что по оценке ЦБ, риски дефляции уже не так велики, как месяц назад. По мнению регулятора, рост инфляционных ожиданий может привести к тому, что потребители начнут активнее покупать товары и это еще сильнее разгонит инфляцию.

«Пусть ЦБ и оставил пространство для дальнейшего снижения ставки, вероятность, что ставку снизят до 4%, все меньше. Не думаю, что наш регулятор на следующем заседании будет всерьез рассматривать повышение ключевой ставки (инфляционные факторы все-таки немонетарные и временные), но момент, когда эту ставку начнут повышать, однозначно приблизился. Что это значит? Чем ближе будет момент повышение ставки центробанком, тем больше рынок будет реагировать и ставки на рынке вполне могут начать повышаться заранее», — пояснил Коган.

Он подчеркнул, что тем, кто хотел взять кредит, лучше не затягивать. Сегодня приобретать ОФЗ с дюрацией более 2 лет, по его мнению, также не самая лучшая идея.

«Нужно внимательно следить за сигналами от ЦБ. Они начинают потихоньку ужесточаться — поэтому вполне допускаю, что скоро монетарная политика начнет изменяться. Это значит, что в ближайшие месяцы модели оценок курса рубля и стоимостей ценных бумаг будут нуждаться в пересмотре», — добавил профессор.