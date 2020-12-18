Москва, , 16:42 — REGNUM Рост цен на сахар и подсолнечное масло в России по итогам 2020 года может привести к дополнительному росту инфляции на 0,2 процентного пункта. Об этом заявила на пресс-конференции 18 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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По её словам, отклонение от октябрьского инфляционного прогноза регулятора на сегодняшний день весьма существенно и достигло 0,7 процентного пункта.

«Из них, по предварительной оценке, 0,2 п. п. приходится на ускоренное подорожание сахара и подсолнечного масла, ещё 0,3 п. п. — на рост экспортных цен на зерно и их перенос в цены как на хлебобулочные изделия, так и на более широкий ассортимент товаров», — сказала Набиуллина.

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