Москва, , 16:42 — REGNUM Правила маркировки молочных продуктов утверждены правительством России, сообщается 18 декабря на официальном портале правовых актов.

Выдача кодов, согласно этим правилам, будет бесплатной до наступления сроков обязательной маркировки. Добровольная маркировка начнётся с 20 января 2021 года, обязательная — с 1 июня 2021 г.

Полная прослеживаемость маркированности, которая будет проходить по объёмно-сортовому принципу, начнётся с 1 сентября 2022 г., а с 1 декабря 2023 г. начнётся обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней.

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