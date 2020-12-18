Москва, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, цены на нефть с утра плавно корректируются вниз. К вечеру цена нефти сорта Brent снизилась на 0,21%, до $51,42 за баррель, а цена WTI — на 0,18%, до $48,46 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Тем не менее, нефтяные цены пока не опускаются ниже достигнутых в четверг максимумов в $51 и $48 за баррель, соответственно, значит, продолжение роста после коррекции возможно.

Коррекция может быть связана с укреплением доллара США на новостях о том, что Байден и его будущая администрация может после инаугурации президента возобновить переговоры с Ираном относительно возврата к «ядерной сделке».

Если это так, рынок будет опасаться отмены эмбарго в отношении иранской нефти и последующего избытка предложения. На сегодня ожидается по цене Brent диапазон $51−52 за баррель», — считает эксперт.

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