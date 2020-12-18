Москва, , 16:09 — REGNUM Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,2% глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков «(Справедливая Россия») назвал ожидаемым.

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«Это ожидаемое решение», — сказал Аксаков в эфире «Дума ТВ».

Он обратил внимание на то, что инфляция держалась на уровне 4% и даже была ниже, однако в последнее время инфляционные ожидания стали расти, на это повлиял также рост цен на товары и продукты питания.

«В условиях волатильности на потребительском и валютном рынке ЦБ принял единственное решение», — полагает парламентарий.

При этом, если ситуация будет развиваться как в последние дни, глава комитета допускает, что на следующем заседании совета директоров ЦБ сможет снизить на 0,25 процентов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор сохранил ключевую ставку третий раз подряд.