Москва, , 16:05 — REGNUM В России имеет смысл распространить на ряд продуктов механизм стабилизации цен, который используется в отношении бензина. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Что касается мер правительства, то, мне кажется, нужно прежде всего принимать меры экономического характера и административные меры, как то замораживание цен, регулирование цен, на мой личный взгляд, должны применяться после того, как уже исчерпаны экономические меры», — заявила Набиуллина.

«Безусловно, на мой взгляд, в повестке стоят системные меры по созданию — и об этом говорит само правительство — постоянно действующего механизма сглаживания волатильности цен на некоторые группы товаров, где цены могут сильно зависеть от внешней конъюнктуры. Так, чтобы у нас не было ситуации, когда резкое изменение мировых цен и вообще конъюнктуры сразу бы транслировалось во внутренние цены», — продолжила она.

Такой механизм есть в отношении бензина и нефтепродуктов, напомнила она.

«Он может быть не аналогичным, естественно, но, тем не менее, сглаживание таких колебаний очень важно», — отметила Набиуллина.