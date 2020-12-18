Москва, , 16:00 — REGNUM После бурного периода начала осени 2020 года большинство граждан РФ успокоились и перестали пристально следить за колебаниями валютных курсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал новость о том, что большинство жителей РФ не отслеживают курсовую динамику.

«Всплеск интереса к курсам валют происходит почти всегда в периоды резкого ослабления рубля, — пояснил Ермолаев. — Самый яркий пример — как раз декабрь 2014 года. Сейчас же, после бурного периода сентября-октября текущего года, многие люди успокоились и перестали следить за валютными курсами».

Кроме того, Ермолаев объяснил, почему мужчины следят за будущим рубля и доллара чаще, чем женщины.

«Во-первых, мужчины в среднем больше зарабатывают и в большей степени ответственны за благосостояние семей. Во-вторых, исследования показывают, что мужчины больше, чем женщины, склонны к риску», — сказал экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, исследование, проведенное SuperJob показало, что за курсом рубля следит каждый четвертый житель России.