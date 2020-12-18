Москва, , 15:55 — REGNUM Пока что пространство для снижения ключевой ставки Банком России оценить трудно. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос. Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпанным, и произойдёт разворот динамики инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основания для дополнительного движения вниз по ставке», — заявила Набиуллина.

«Но такие основания могут и не сложиться», — подчеркнула она.

Кроме того, в текущих условиях важно сохранить устойчивость денежно-кредитной политики к различным сценариям, указала она.«Наша политика направлена на то, чтобы при любом развитии событий поддерживать инфляцию вблизи 4%», — подчеркнула председатель Банка России.