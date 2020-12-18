Ашхабад, , 15:54 — REGNUM Между Балканской областью Туркмении и Мангистауской областью Казахстана планируют построить специальную приграничную зону торговли. Об этом 18 декабря сообщает издание Orient. tm со ссылкой на казахстанского посла в Ашхабаде Еркебулана Сапиева.

По его словам, в январе—октябре 2020 года товарооборот между Туркменией и Казахстаном составил $109,7 млн. Это меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако дипломат выразил надежду на положительную динамику по итогам 2020 года.

Сапиев отметил высокий потенциал двустенного сотрудничества в транзитной сфере. Большие перспективы эксплуатации имеет железная дорога Казахстан — Туркмения — Иран, а также морские порты Туркменбаши и Актау.

Посол добавил, что туркменские фермеры могут создать основу для взаимовыгодного сотрудничества с западными регионами Казахстана в производстве овощей и животноводстве.

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