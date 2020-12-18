Москва, , 15:49 — REGNUM В 2021 году уровень инфляции в России составит около 4%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«С учётом проводимой политики, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 3,5−4%. В дальнейшем она стабилизируется вблизи 4%», — завила Набиуллина.

По её словам, в случае, если текущие проинфляционные тенденции сохранят краткосрочный характер, к 4% инфляция может вернуться к середине 2021 года.