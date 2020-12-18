Москва, , 15:49 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» уже стал легендарным, столько слов о нем было сказано, столько сложностей он встретил на своем пути и, очевидно, история этого проекта еще далека от завершения, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о строительстве «Северного потока — 2».

«Данный трубопровод должен продолжить дело, начатое проектом «Северный поток» и увеличить объем поставляемого газа из России в Германию минуя транзитные зоны. Такой подход позволит сильно сократить себестоимость транспортировке, и увеличит надежность поставок, которые сейчас могут быть нарушены из-за позиции транзитных стран.

Очевидно, что запуск «Северного потока — 2» сильнее всех ударит по США и Украине. Первые не смогут продавать свой сланцевый газ в Европу, а вторые перестанут получать деньги за транзит.

Именно по этому США внесли санкции против газопровода в оборонный бюджет страны на 2021 год. Это значит, что они воспринимают данный проект не меньше, чем угрозу национальной безопасности.

На текущий момент осталось закончить всего 190 км подводного участка, а это значит, что работы выполнены более чем на 90%. Для завершения этого участка Газпрому пришлось сменить владельца судна «Фортуна», которое должно закончить строительство после отказа швейцарская компания Allseas достроить подводный участок из-за санкций США.

Сейчас владельцем судна стала московская микрокомпания «КВТ-Рус». Работает в компании только один человек и это ее директор. Очевидно, такое решение было принято для обхода американских санкций, чтобы не подставлять под них крупных игроков, с государственным участием.

Президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции отметил, что рассчитывает на разумность новоизбранного коллеги из США, и что проект будет закончен в ближайшее время.

Однако надежды на то, что Джо Байден будет более снисходительным к глобальному проекту, маловато. Все же в США очень многое решает Сенат, а он почти не изменился со времен Дональда Трампа.

Как следствие, «Северный поток — 2» явно не будет запущен быстро и без проблем. Рано или поздно, проект реализуют, но история еще далека от завершения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

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