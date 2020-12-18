Киев, , 15:47 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самой популярной моделью на Украине стал кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце украинские дилеры продали 560 экземпляров Toyota RAV4. Это на 56% больше, чем в ноябре 2019 года.

Вторым по количеству продаж на Украине стал кроссовер Renault Duster. Его за отчетный месяц приобрели 465 автолюбителей. При этом продажи этой модели сократились на 32% в годовом сравнении.

Далее по популярности идёт KIA Sportage, чьи продажи снизились на 25%, до 440 экземпляров. Пятерку лидеров модельного рейтинга замыкают Renault Logan (370 ед.; — 13%) и Toyota Land Cruiser Prado (260 ед.; — 32%).

Напомним, в ноябре 2020 года на украинском авторынке было реализовано 7,7 тыс. новых автомобилей — на 13% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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