Москва, , 15:44 — REGNUM Экономика России вернётся к восстановлению весной 2021 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Мы ожидаем, что устойчивое возобновление восстановительного роста произойдёт весной следующего года», — заявила Набиуллина.

При этом, учитывая ситуацию в экономике и динамику цен, баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов и рисков существенно изменился.

«Безусловно, динамика спроса, особенно в условиях заметного ухудшения эпидемической ситуации продолжает оказывать сдерживающее влияние на цены. Но сейчас это влияние компенсируется проинфляционными факторами», — подчеркнула она.

В дальнейшем Банк России будет оценивать, насколько эти факторы окажутся устойчивыми в условиях роста инфляционных ожиданий.