Москва, , 15:41 — REGNUM Если в РФ вакцинация от коронавируса даст положительную эпидемиологическую статистику, то количество выдаваемых потребительских кредитов может снова начать расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Вряд ли стоит опасаться так называемых провальных объемов декабрьского потребления: предновогодний ажиотаж может выступить в качестве демпфирующего (смягчающего — прим. ИА REGNUM) механизма. А вот ситуацию, с которой мы столкнемся, начиная с января нового года, спрогнозировать сложно. Однако в случае получения эффекта (или как минимум начала положительной эпидемиологической статистики) от вакцинации выход на положительную динамику как в части потребления, так и в части объемов потребительского кредитования весьма вероятен», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ране Чередниченко объяснил, почему в России уменьшается количество выдаваемых потребительских кредитов.

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