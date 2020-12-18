Ашхабад, , 15:40 — REGNUM От шести до девяти месяцев составит задержка в строительстве газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ). Это следует из материалов встречи представителей Туркмении и Азиатского банка развития (АБР), показанных на туркменском телевидении.

Видеоконференция прошла 17 декабря. Туркменистан на встрече представлял министр иностранных дел республики Рашид Мередов, АБР — генеральный директор по Центральной и Западной Азии Вернер Липак.

Пресс-служба МИД Туркмении также опубликовала сообщение о прошедшей встрече. Однако содержание переговоров представлено абстрактно. Информация о задержке отображена на одном из слайдов встречи, который попал в кадр телеканала.

Согласно данным на слайде, АБР инициировал дополнительный анализ выбросов парниковых газов и устойчивости долга Туркмении. Продолжаются также переговоры о цене на газ и точках доставки.

Во время переговоров стороны также обсудили строительство железной дороги «Север — Юг» и сотрудничество в электроэнергетической отрасли.

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