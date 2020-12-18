Москва, , 15:39 — REGNUM Текущее ухудшение эпидемической ситуации в России оказывает не столь больше негативное влияние на экономику, чем весной 2020 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Текущее ухудшение эпидемической ситуации ожидаемо оказывает сдерживающее влияние. Но этот эффект существенно меньше, чем было во втором квартале», — заявила Набиуллина.

«Хотя ситуация неоднородная в разных секторах, речь не идёт о таком же масштабном снижении экономической активности, как это было весной и в начале лета, когда действовали значительные противоэпидемические ограничения», — указала она.