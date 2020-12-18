Москва, , 15:41 — REGNUM С утверждением президента РФ Владимира Путина — «самое главное развивать экономику и нацпроекты» поспорить довольно сложно. Экономику требуется развивать — это должно в итоге улучшить социальную ситуацию, снизить безработицу, сделать колебания цен на продукты менее чувствительными для населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Можно вспомнить, что в первом десятилетии этого века, когда темпы роста ВВП и располагаемых доходов населения были высоки, граждане гораздо спокойнее воспринимали инфляцию, хотя в те годы она была существенно выше (как и уровень безработицы).

Сложность состоит лишь в том, что трудно иметь одновременно «и дудочку и кувшинчик», как верно отмечалось в одной старой сказке. Нацпроекты, представляя собой вливание на рынок значительных сумм, неизбежно будут ускорять инфляцию, а вот их позитивные последствия скажутся еще не очень скоро.

При этом сами по себе меры по регулированию цен на продовольствие и снижению безработицы увеличивают риски для бизнеса.

А в свете того, что вся мировая экономика сейчас претерпевает значительное переформатирование, и её будущие контуры выглядят весьма размыто, риски эти и так довольно высоки.

Думаю, президент РФ это понимает не хуже экономистов, понимает, что чудес не бывает и сложный период будет довольно длительным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в целом способна достичь своих национальные цели развития. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

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