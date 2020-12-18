Москва, , 15:36 — REGNUM Центральный банк России ухудшил прогноз по инфляции в стране на 2020 год с 3,9−4,2% до 4,6−4,9%, говорится 18 декабря в сообщении регулятора.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6−4,9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 8 по 14 декабря выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю.

Так, за последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 4%, подсолнечное масло — на 1,7%, маргарин и вермишель — на 0,6%

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