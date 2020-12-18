Москва, , 15:42 — REGNUM Государственное регулирование цен на продукты питания и заключения соглашений по стабилизации цен на другие виды продуктов не планируется российскими властями. Об этом 18 декабря заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы таких даже вариантов не рассматриваем, потому что это мера вынужденная, мы не планируем ломать рыночные принципы», — сказал он.

Также глава Минпромторга отметил, что введения регулирования на государственном уровне является не соответствующим принципам экономики.

«Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и т.д.», — уточнил Мантуров и добавил, что мера по заключению соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло была вынужденной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться.