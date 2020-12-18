Подгорица, , 15:32 — REGNUM Правительство Черногории 18 декабря приняло решение, что оно не будет принимать проект бюджета, разработанного предыдущим правительством, а разработает свой бюджет к марту 2021 года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил новый премьер-министр Здравко Кривокапич.

«Мы приступаем к процессу, который будет всеобъемлющим. Мы не будем принимать бюджет ради бюджета, потому что в настоящее время у нас нет необходимых данных. Над бюджетом поработают специалисты. Причиной этого решения стали многочисленные проблемы», — сказал Кривокапич.

Вице-премьер Дритан Абазович заявил, что власти не могут принять бюджет бывшей правящей партии ДПС.

«Мы не можем представить бюджет ДПС. Мы не можем играть по правилам, которые они предписывают. До марта у нас есть временное финансирование», — сказал Абазович.

Он пообещал, что зарплаты и пенсии будут регулярными.

«Деньги на этот год у нас есть. У нас есть поддержка международного сообщества. У нас есть обещание, что мы получим большую финансовую поддержку от международного сообщества. Бюджет прежнего правительства следует архивировать и забыть», — утверждает Абазович