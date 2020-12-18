Пекин, , 15:30 — REGNUM Автопроизводитель Great Wall Motor в Китае приступил к продажам нового рамного внедорожника WEY Tank 300. Об этом сообщает издание RG.

Новинка является прямым конкурентом моделей Ford Bronco и Jeep Wrangler. Официальная премьера WEY Tank 300 состоялась ещё в июле нынешнего года на международном автосалоне в Чэнду.

Новый внедорожник выделяется брутальным внешним видом. Корпус модели имеет старомодные пропорции, что придаёт машине особый стиль.

Длина WEY Tank 300 равна 4760 мм, а размер колёсной базы — 2750 мм. Клиренс внедорожника составляет 224 мм.

Под капотом модели функционирует двухлитровый турбированный движок GW E20CB производительностью 227 «лошадей» (387 Нм), который агрегатируется с восьмискоростным «автоматом» ZF и приводом 4×4 типа part-time.

Ранее на заводе Great Wall стартовала сборка двухпозиционной трансмиссии 9DCT. Эта коробка передач может сочетаться с двухлитровым турбомотором 4N20 и электромотором мощностью 163 л. с.

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