Москва, , 15:16 — REGNUM По итогам 2020 года инфляция в России ожидается в диапазоне 4,6−4,9%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Текущие показатели годовой инфляции заметно превышают траекторию нашего октябрьского прогноза. По итогам 2020 года, инфляция ожидается в диапазоне 4,6−4,9%», — заявила Набиуллина.

Ускорение роста цен вызвано группой факторов, указала она.

«Среди них: ситуация на отдельных продовольственных рынках, волатильность ценовой динамики здесь прежде всего связана с ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля. Динамика валютного курса также отражается на ценах непродовольственных товаров», — подчеркнула она.

«По нашим оценкам, в цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но в какой-то мере и его изменение с весны текущего года. Весной производители и продавцы могли откладывать перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос, а также наличие товарных запасов, которые были сформированы ранее ещё по старым закупочным ценам», — пояснила Набиуллина.