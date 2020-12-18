18 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

На рынке оптимизм. Причин несколько: массовая вакцинация, позитивные сдвиги в переговорах по стимулирующему пакету США и неожиданное снижение запасов объемов нефти. Подробнее о перспективах цен на нефть в обзоре эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Игорь Галактионов, , 16:34 — REGNUM Позитивные настроения на мировых площадках и очередное обновление минимумов долларом США оказали поддержку нефтяным фьючерсам, продолжившим расти в минувший четверг,17 декабря.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам заседания ФРС США в среду, 16 декабря, индекс доллара DXY вновь обновил минимумы, при этом сохранив потенциал для дальнейшего ослабления. Слабость американской валюты позитивно сказывается на нефти, как и на других товарах, торгующихся в долларах США. На фоне снижения курса доллара нефть для держателей других валют просто становится доступнее, и этот фактор подстегивает мировой спрос на «черное золото».

В то же время основными причинами рыночного оптимизма остаются надежды на восстановление спроса на нефть в свете начала массовой вакцинациии, позитивные сдвиги в переговорах по стимулирующему пакету США объемом $0,9 трлн. Дополнительно усиливает оптимизм неожиданное снижение запасов объемов нефти, о чем на этой неделе сообщила EIA.

Нефтяной танкер

Фьючерсы на Brent 17 декабря завершили торги на отметке $51,5 за баррель, в который раз обновив 9-месячный максимум. Однако инвесторы очень внимательно следят за развитием ситуации, поскольку понимают, что чем выше растут сейчас цены на нефть, тем выше становятся риски коррекции. Рост нефтяных котировок на данный момент во многом строится на ожиданиях, нежели на текущих реалиях. Мы не исключаем, что давление со стороны продавцов перед выходными может усилиться. Поэтому в случае появления каких-то негативных новостей и смены настроений инвесторов цены на нефть могут скорректироваться в район $49 за баррельBrent.

Как сообщило агентство Reuters, нефтеперерабатывающие заводы США смогли сократить производство во II полугодии 2020 года, тем самым ликвидировав существенную часть запасов нефтепродуктов, которые накопились с начала пандемии. Таким образом, переизбыток накопленных нефтепродуктов, превысивший средний пятилетний уровень, удалось сократить со 101 млн баррелей (12%) в июне, до 52 млн баррелей (6%) в декабре.

Не менее значимым оказалось и сокращение избыточных запасов дистиллятного топлива, которые ранее выросли больше других нефтепродуктов. Переизбыток запасов здесь сократился до 15 млн баррелей (15%) по сравнению с 39 млн баррелей в конце июня.

Запрвка автомобиля

В то же время в последние недели динамика сокращения запасов замедлилась, а начиная с середины ноября объем запасов и вовсе остановился на достигнутом уровне. И, как ожидается, полное сокращение избыточных запасов станет возможным только после ослабления карантинных мер в 2021 году.

Сегодня, в пятницу, 18 декабря, станут известны еженедельные данные по буровой активности в США, которые вечером опубликует нефтесервисная компания BakerHughes. Стоит отметить, что в последние три месяца количество буровых установок растет, уверенно приближаясь к 280−300 активным установкам, требуемым, по оценкам Rystad Energy, для стабильной добычи. Мы полагаем, что высокие цены на нефть и оптимизм на фондовых рынках могут стимулировать бурение и привести к изменению прогнозов по добыче в США на 2021 год.