Москва, , 15:14 — REGNUM В настоящее время дефицит ликвидности российского банковского сектора не настолько велик, чтобы власти РФ как-то реагировали на это. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что данный дефицит составил больше 72 млрд рублей.

«Я бы не сказала, что это очень много. За последние годы мы привыкли к обратной ситуации. Поэтому хотя такое изменение сейчас вызывает интерес, с точки зрения функционирования банковской системы ничего серьезного или катастрофического нет, — сказала Солянникова. — У нас есть масса инструментов — и у Центрального банка, и у Минфина РФ, которые позволят при необходимости очень оперативно решить эту проблему. И поэтому я не вижу необходимости принятия со стороны государства каких-либо дополнительных мер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что хотя тот дефицит ликвидности, с которым столкнулись российские банки, не выглядит пугающе, власти РФ должны контролировать его и быть готовыми к повышению ключевой ставки.

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